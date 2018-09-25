Hastanede FETÖ'cülerin çalıştığı iddiasıyla oturma eylemi başlattı

Bursa'da FETÖ'den kapatılan Bahar ve Rentıp hastanelerinde görev yapan 68 doktorun özel bir hastanede işe alındığını iddia eden hastane çalışanı, oturma eylemi başlattı.

Özel bir hastanenin ortopedi servisinde çalıştığını söyleyen Onur Yüksek, hastane önünde oturma eylemi başlattı. FETÖ'den kapanan Bahar ve Rentıp hastanelerindeki 68 kişinin burada işe alındığını ve 22 tanesinin üst seviyede yönetici yapıldığını iddia eden Yüksek, bu yüzden hastanenin sağlıklı hizmet veremediğini söyledi. Yanında getirdiği pankartları açan Yüksek, “Kapanan Bahar ve Rentıp FETÖ hastanelerinde faaliyet gösteren örgüt çalışanlarını bu hastaneye aldırdılar. Bu grup yaklaşık 68 kişiydi. Bunlardan 22 tanesini yönetici yaptılar. Biz de bu şekilde hastalarımıza sağlıklı hizmet verememeye başladık. Bununla ilgili başhekim ile konuştuğumda yapılacak bir şey olmadığını söylediler. Bahar Hastanesi'nden gelenlerin hissedarı olduğunu söylediler. Bununla ilgili yaptırım olarak oturma eylemi başlattık” dedi.

Polis ekipleri, hastane önünde eylem yapan Yüksek ile konuştu.

Yüksek, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hastane yönetimi ise iddiaların asılsız olduğunu, olayın hastanedeki kişisel bir hesaplaşmadan kaynaklandığını ifade ettiler.

Öte yandan, hastanede çalışan tüm kişilerin güvenlik soruşturmasının yapıldığını, adli sicil kaydı bulunan hiç kimsenin çalıştırılmadığı öğrenildi.