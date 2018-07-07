Hastaneden bebek kaçırırken kıskıvrak yakalandılar

Hastanede heyecanlı dakikalar yaşanırken, zanlı kıskıvrak yakalanarak, bebek annesine teslim edildi.

Mudanya Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi’nde, senaryoya göre, yeni doğum yapmış bir annenin bebeği, hastane çalışanı kılığına girmiş bir kişi tarafından kaçırıldı. Bebeğin kaçırıldığının fark edilmesi üzerine hemşire tarafından santral aranıp ihbarda bulunuldu. Hastane personeli derhal teyakkuza geçti. Pembe kod anonsu yapılmasının ardından güvenlik görevlileri hastanenin bütün kapılarını kapattı. Ardından hastanedeki bütün güvenlik kameraları mercek altına alındı.

Bebeği kaçıran personel kılığındaki şüpheli, bütün çıkış kapıları kapatılan hastaneden çıkmak için yer aradı. Bu sırada bütün katlarda tedbir alan güvenlik görevlileri, bebeği kaçıran zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Güvenlik görevlileri ile hastane polisi, bebeği alarak, annesine teslim etti. yeni doğum yapmış anne ile bebeği kaçıran hastane çalışanı usta tiyatrocuları aratmazken, hastanede yaşanan heyecan, bunların hepsinin bir tatbikat olduğunun anlaşılmasıyla yerini sükûnete bıraktı.