Hastaneden bininci bebeğe altın...

Ata isimli bebeğin ailesi altın takma töreninde hastane yönetiminden sünnet sözü de aldı.

Bursa’da 40 yıl önce Uzman Dr. Ahmet Özkul tarafından kurulan ve kesintisiz hizmet veren Özel Hayat Hastanesi anlamlı bir törene ev sahipliği yaptı. 6 ay önce taşındıkları yeni hizmet binalarında doğan bininci bebeğe törenle altın takan hastane yönetimi, bebeğin ailesinin isteği üzerine sünnet sözü de verdi.

Ercan-Sibel Erdem çiftinin ikinci çocukları Ata bebek, dünyaya gözlerini Özel Hayat Hastanesi’nde açarken, doktorlar ve çiftin yakınları Ata bebeğin doğumunu kutladı. Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Başhekim Uzm.Dr.Fatih Özkul, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Nazmiye Şentürk, Başhemşire Gülşen Tutarlı hastanenin yeni binasında doğan bininci bebeğin sevincini paylaştı.

Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul da hastane adına Ata bebeğe bir altın taktı. Yeni hastanelerinde 6 aylık bir süreyi geride bıraktıklarını söyleyen Uzm. Dr. Ahmet Özkul, "Doğum bölümümüz en iyi bölümlerimizden birisi oldu. Bizler de bu yeni hastanemizde bininci bebek ile karşılaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ata bebek de şanslı bir bebekmiş. Bu süre içerisinde bininci bebek olması bir kıymettir, değerdir, biz de ’hoşgeldin’ demiş olduk. Hayırlı olsun inşallah" dedi.

Hastanede 6 kadın doğum uzmanının yanı sıra 24 saat hizmet veren çocuk doktorunun da bulunduğuna işaret eden Uzm. Dr. Özkul, özellikle doğumda kamudan sonra en çok tercih edilen özel hastane olduklarına da sözlerine ekledi.

Anne Sibel Erdem ise yaptığı açıklamada, "Çok şanslı olduğunu düşünüyorum, inşallah bahtı da bu şekilde şanslı gider. Çok güzel bir hastane ortamı, herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.