Hastanenin 500 metre yanında kaza yaptı saatler sonra fark edildi

Bursa'da hastanenin 500 metre yanında meydana gelen kaza, saatler sonra fark edildi. Yapılan kontrollerde araç sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, Mudanya Bursa yolu Tepedevrent mevki Mudanya Devlet Hastanesi'nin yanında gerçekleşti. Mehmet Aslan, (71) idaresindeki otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyerlere vurdu. Çarpmanın etkisiyle otomobil bir restoranın park yerine düştü. Kimsenin görmediği ve fark etmediği kaza saatler sonra yoldan geçen bir sürücünün dikkatiyle ortaya çıktı. Kazayı gören vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden sürücü Mudanya Belediyesi cenaze nakil aracıyla morga kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.