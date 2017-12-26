Hat sanatı eserleri beğeniye sunuldu

Bab-ı Nun Gelenekli Sanatlar Derneği öğrencilerinin Tayyare Kültür Merkezi’nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın açtığı 48 hat sanatı eseri 30 Aralık Cumartesi gününe kadar ziyaret edilecek. Hat sanatı ile alakalı 15 yılda yapılan tezhip, naht, minyatür ve ahşap işçiliği ile yapılan önemli eserler Bursalıların beğenisine sunuldu.

Hattat Mahmut Şahin, 2003 yılından beri Bursa’da hat dersleri verdiğini dile getirerek, “Bunun yanında Eskişehir, Kütahya, Kocaeli’nde de dersler devam ediyor. Bir taraftan da İstanbul’da derslerimiz var. Buradaki eserlerimiz takribi 15 senenin mahsulüdür. Benim ve öğrencilerimin eserlerinden oluşuyor. Bunların içinde hat sanatı ile alakalı tezhip, naht, minyatür var ahşap işçiliği var. Kurslarımız Şabaniye Tekkesi Hacı Mehmet Şevki Efendi Tekkesi’nde cumartesi hat diğer günlerde musiki ve tezhip derslerimiz var” diye konuştu.

Tezhip hocası Neslihan Duran, yaklaşık 13 yıldır tezhip sanatı ile uğraştığını belirterek, “Hattat Müzehhip Muhammed Mağ’ın atölyesinde yetiştim. Oradan icazetliyim. Aynı şekilde Bab-ı Nun Gelenekli Sanatlar Derneği’nde tezhip dersleri veriyorum. Sergimiz 6 gün açık kalacak. Önümüzdeki cumartesi akşamı toparlanmış olacak. Konulu sergilere hazırlıklarımız devam ediyor. Atölyemizde çalışan tüm öğrencilerin bir araya gelerek açtığı bir sergidir” dedi.

Bab-ı Nun Gelenekli Sanatlar Derneği öğrencilerinin hat sanatı sergisi 30 Ocak Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.