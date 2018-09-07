Hatalı solladı faciaya davetiye çıkardı

Edinilen bilgiye göre kaza, İnegöl Şehitleri Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinden Bursa istikametine seyreden A.S. idaresindeki 16 ABA 140 plakalı otomobil aynı yöne seyreden F.P. idaresindeki 16 SK 370 plakalı bir başka otomobili sollamak isterken yan tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle 16 SK 370 plakalı otomobil karşı yönden gelen M.E. idaresindeki 64 NF 451 plakalı tıra çarptı. 16 ABA 140 plakalı diğer otomobil ise yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada iki otomobil sürücüsü de yaralandı.

Trafik polisleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücüler kaza yerine gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.