Diğer
Kategoriler
07 Eylül 2018 11:11

Hatalı solladı faciaya davetiye çıkardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tır ile 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Hatalı solladı faciaya davetiye çıkardı

07 Eylül 2018 11:11


Edinilen bilgiye göre kaza, İnegöl Şehitleri Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinden Bursa istikametine seyreden A.S. idaresindeki 16 ABA 140 plakalı otomobil aynı yöne seyreden F.P. idaresindeki 16 SK 370 plakalı bir başka otomobili sollamak isterken yan tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle 16 SK 370 plakalı otomobil karşı yönden gelen M.E. idaresindeki 64 NF 451 plakalı tıra çarptı. 16 ABA 140 plakalı diğer otomobil ise yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada iki otomobil sürücüsü de yaralandı.


Trafik polisleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücüler kaza yerine gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç