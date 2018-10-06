Hatalı sollama ölüm getirdi: 1 ölü, 5 yaralı

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir - İznik yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir istikametinden İznik'e giden Emre D. yönetimindeki 16 PJ 334 plakalı araçla karşı yönden gelen Mehmet G. yönetimindeki 16 SAT 13 plakalı araç iddiaya göre hatalı sollama sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yenişehir Devlet hastanesine kaldırıldı.

Meydana gelen çarpışma sonucu 16 SAT 13 plakalı araçta bulunan Mehmet G. ve Fatma G. hafif şekilde yaralandı. 16 PJ 334 plakalı araçta bulunan Hüseyin Y., Emre D. ve Ali E. de yaralanırken, 49 yaşındaki Lütfü T. ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.