Kurban bayramında sürücülerin güvenli yolculuk yapmasını temin için harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Akyollu Caddesi’nde ’hatalı sürücüye kırmızı düdük’ uygulaması yaptı. Trafik polisleri, durdurulan araçlardaki çocuklara ebeveynlerinin kural ihlali yapıp, yapmadığını sordu. Çocuklara, kaide ihlali yapılması halinde kendilerinin de temsilî trafik polisi olabileceğini hatırlatan trafik ekipleri, yetişkinlere broşür dağıtırken, araç içerisinde bulunan çocuklara ise kırmızı düdük, verdi. Trafik polisleri, uygulama esnasında araçta bulunan çocuklardan aşırı hız yapılmaması yönünde araç sürücülerini uyarmalarını, gerekirse verilen düdüğü çalmalarını istedi. Trafik ekipleri, emniyet kemerinin ehemmiyetini, yolculuk sırasında cep telefonuyla konuşmanın kazaya sebep olabileceğini de anlattı.