Hatıralar Hünkar Köşkü’nde canlanıyor

Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren müzede, ‘Hünkâr Köşkü’nün biriktirdiği anılar’ sergisi izlenime sunuldu.

Geçmişten geleceğe anı biriktiren Hünkâr Köşkü Müzesi’ndeki sergi açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Şimşek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Uşun, Kültür Sanat Daire Başkanı Aziz Elbas, Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas ve Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik katıldı. Osmanlı sultanlarından Abdülmecid Han, Sultan Abdülaziz ve Sultan V. Mehmet Reşat’ın kaldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de Bursa’yı ziyaretinde sıklıkla konakladığı Hünkâr Köşkü’ndeki serginin açılında konuşan Başkan Aktaş, milli mücadeleye yönelik önemli kararların alındığı binadaki serginin Bursa’nın yakın tarihine ışık tutuğunu söyledi.

İki bölümden oluşan serginin ‘müze arşivinin titizlikle araştırılması sonucu’ hazırlandığını belirten Başkan Aktaş, “Hünkâr Köşkü, 174 yıllık tarihi ile Bursa’nın önemli sembollerinden biri. 1844 yılında Sultan Abdülmecid’in Bursa’yı ziyareti öncesi dönemin valisi Mehmet Salih Paşa tarafından av köşkü olarak 19 gün gibi kısa sürede yaptırıldı. Sultan Abdülaziz ve Sultan V. Mehmet Reşat da Bursa ziyaretlerinde Hünkâr Köşkü’nde konaklamış. Her biri sanat eseri olan orijinal eşyaları ile ilk günkü ihtişamı ile ayakta kalan köşkün, Cumhuriyetin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ü ağırladığını da biliyoruz. 1925 yılında Türkiye’nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen ve Atatürk bu köşkte tanışmışlar. Belediyemiz bünyesinde müze olarak faaliyetlerine devam eden Hünkâr Köşkü, birçok yaşanmışlık öyküsünü hatıralarında barındırıyor” dedi.

Sergide köşkte kalan padişahlar ve Atatürk’ün Bursa ziyaretlerine ilişkin bilgi ve görsellerin yanı sıra canlandırma alanları ve duvar panolarının bulunduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bu mahallenin, bu semtin benim için özel anlamı var. Rahmetli kayınpederim, kayınvalidem ve eşim bu mahallenin insanlarıydı. Serginin düzenlenmesine emek veren, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Tarih meraklısı tüm müze dostlarını Hünkâr Köşkü’ndeki bu özel sergiyi gezmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Teknoloji ve mimarlığın ‘çok ilerlemesine rağmen’ 200 yıl önce inşa edilen eserleri yakalayamadığını belirten Başkan Aktaş, özellikle gençlerin Hünkâr Köşkü’nü görmesi gerektiğini ifade etti. Kurdele kesiminin ardından Başkan Aktaş, Büyükorhanlı öğrenciler ve Kütahya’dan kültür turuna gelen ziyaretçiler ile sergiyi gezdi. Müze arşivinden derlenen belge ve fotoğrafları yakından inceleyen Aktaş, Hünkâr Köşkü Müzesi’ni de ziyaret ederek, yapının tarihçesi hakkında Sanat Tarihçisi Zehra Anbertepe’den bilgi aldı.