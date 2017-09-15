Hava yastıkları 4 kişiyi ölümden kurtardı

Kaza, bugün akşam saatlerinde İznik-Orhangazi kara yolunun Elbeyli sapağında meydana geldi. Orhangazi istikametinden gelen 34 VS 7553 plakalı otomobilin sürücüsü Kemal Korkmaz, karşı yönden gelen Serdal Dikçan’ın kullandığı 16 FCP 58 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 7 yaşındaki Tunahan Korkmaz yaralandı. Aynı araç içinde bulunan diğer 3 kişi ise açılan hava yastıkları sayesinde yara almadan kurtuldu. Yaralı çocuk, 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Anne, yaralı çocuğunun başından, kucağındaki 1.5 yaşındaki diğer çocuğuyla ambulans gelene dek hiç ayrılmadı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.