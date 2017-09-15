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15 Eylül 2017 19:21

Hava yastıkları 4 kişiyi ölümden kurtardı

Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada bir çocuk yaralanırken, açılan hava yastıkları 4 kişilik aileyi ölümden kurtardı.

Hava yastıkları 4 kişiyi ölümden kurtardı

15 Eylül 2017 19:21


Kaza, bugün akşam saatlerinde İznik-Orhangazi kara yolunun Elbeyli sapağında meydana geldi. Orhangazi istikametinden gelen 34 VS 7553 plakalı otomobilin sürücüsü Kemal Korkmaz, karşı yönden gelen Serdal Dikçan’ın kullandığı 16 FCP 58 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 7 yaşındaki Tunahan Korkmaz yaralandı. Aynı araç içinde bulunan diğer 3 kişi ise açılan hava yastıkları sayesinde yara almadan kurtuldu. Yaralı çocuk, 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Anne, yaralı çocuğunun başından, kucağındaki 1.5 yaşındaki diğer çocuğuyla ambulans gelene dek hiç ayrılmadı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.




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