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28 Şubat 2018 11:51

Havaalanında uyuşturucu operasyonu

Bursa’da narkotik polisi Türkiye’de bir ilke imza atarak, Yenişehir Havaalanı’nda yapılan her uçuştan önce uyuşturucu denetimine başladı.

Havaalanında uyuşturucu operasyonu

28 Şubat 2018 11:51

Aramalara özel eğitimli narkotik köpeği ’Rona’ da eşlik etti.


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Narkotik polisi bir ay önce başlattığı uygulamayla havaalanında yapılan her uçuştan önce özel eğitimli narkotik köpeklerle arama yapmaya başladı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne Osman Ak’ın atanmasıyla birlikte şehirde uyuşturucuyla mücadele konusu da yeni bir ivme kazandı. Zehir tacirlerinin kullanabileceği tüm yolları kontrol altında tutan Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu kapsamda daha önce Türkiye’de sadece Atatürk Havalimanı’nda uluslararası uçuşlarda yapılan bir uygulamayı Bursa’da da başlattı. Narkotik polisi yaklaşık bir aydır her uçuştan önce özel eğitimli narkotik köpeklerle havaalanında uyuşturucu arıyor.


Son olarak ekipler Yenişehir Uluslararası Havaalanı’nda Türk Havayollarına ait 7363 sefer sayılı Erzurum’dan gelen 7165 sefer sayılı Ankara’ya giden uçaklardaki valizler ile havaalanının girişi, içi ve havaalanı apronunda her yeri didik didik aradı. Aramalara eğitimli narkotik köpeği Rona da eşlik etti. Uyuşturucu ile mücadele konusunda zehir tacirlerine göz açtırmayan narkotik polisi aramaların ardından havaalanından ayrıldı.




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