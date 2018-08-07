Havacılık Festivali kapılarını açıyor

’su düzenlenecek olan Turizm ve Havacılık Festivali için geri sayım başladı.

İlçenin tabiî güzelliklerini tanıtmak maksadıyla düzenlenen organizasyonların başında gelen Turizm ve Havacılık Festivali, Türkiye’nin birçok şehrinden yüzlerce yamaç paraşütçüsünü buluşturmaya hazırlanıyor. Sportif Havacılık Kulübü ile birlikte 11-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek festival, elverişli hava akımlarına sahip olan 420 metre yükseklikteki Erkızı Tepesi’nde yapılacak. Üçbeyli Mahallesi’nde özel olarak hazırlanan bir alana iniş yapacak olan yamaç paraşütçüleri iki gün boyunca gökyüzünü renklendirecek. Yamaç paraşütüyle yolcu olarak uçmak isteyenler bu yıl da tandem paraşütle (iki kişilik paraşüt) uçuş heyecanı yaşayabilecek. Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından vatandaşların organizasyonu izleyebilmesi için etkinlik günleri sabah saat 9.00’da Öğretmenevi önünden otobüs kaldırılacak.