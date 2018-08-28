Havada davul zurna çaldılar

Bursalı yamaç paraşütçüleri Kerem Dinçer ile Şahin Yılmaz, davet edildikleri Çorum’daki bir faaliyette davulcu ve zurnacı ile aynı anda ikili atlayış yaptı. 700 metre yükseklikte davul ve zurna çalınarak yapılan gösteri anbean kameralara kaydedildi. 30 kişiye 15’er dakikalık uçuşlar yaptıran Kerem Dinçer ile Şahin Yılmaz, son olarak davulcu ve zurnacı ile de 700 metrede tandem uçuşu yaptı.

Kerem Dinçer, "Köy faaliyetinde 30 kişiyi uçurmak için Çorum’a davet edildik. Köyde davulcu benimle, zurnacı ise arkadaşım Şahin Yılmaz ile havalandı. Yamaç paraşütü ile havada davul ve zurna çalındı. Bir ilke imza attık" diye konuştu.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise tıklanma rekorları kırıyor.