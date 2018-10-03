Havaya ateş açan magandalar yakayı ele verdi

Bursa'da tüfek ile havaya ateş açan magandalar jandarma ekipleri tarafından operasyon ile gözaltına alındı.

Olay Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şahıs sokak ortasında pompalı tüfek ile havaya ateş açtı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede bulunan benzin istasyonunun kameralarını inceleyerek magandaları tespit etti. A.Ö. ve M.Ö. isimli iki şahsı teknik takibe alan jandarma ekipleri kısa süre sonra yaptıkları operasyon ile gözaltına aldı. M.Ö.'nün kullandığı tüfek Kazıklı Mahallesi'nde bulunurken, A.Ö.'nün evinde yapılan arama sonucunda ise 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ekipler ele geçirdikleri 3 adet ruhsatsız av tüfeğine bin 735 TL, 2 adet kuru sıkı tabancaya ise 2 bin 92 TL idari para cezası keserken, şahıslar karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.