Havelsan’dan Nilüfer’e mükemmellik ziyareti

Ş. yetkilileri, Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret ederek, EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında yapılan çalışmalar ve uygulamaları yerinde inceledi.

Nilüfer Belediyesi’nin EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında yürüttüğü çalışmalar çok sayıda kurum ve kuruluşa örnek olmaya devam ediyor. Son olarak Ankara’dan gelen Ş. heyeti Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nü ziyaret etti. EFQM Çalışma Grubu Lideri Filiz Özdemir ve beraberindekiler, Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Derya Özgök ve ekibiyle bir araya geldi. Strateji, işbirlikleri yönetimi, süreç yönetim sistemleri hakkında bilgiler alan heyet uygulamaları yerinde inceleme fırsatı buldu.