Havuzda Büyükşehir farkı

Türkiye Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerine 33 sporcuyla katılan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu yüzücüler 28 Kasım-2 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul'daki finallerde kulaç atacak.

Turkcell Türkiye Açık Yaş Milli Takım Seçmeleri baraj geçme müsabakaları Atıcılar Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda yapılırken, 13 yaş ve üzeri sporcuların yer aldığı yarışlara Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yüzücüleri damga vurdu. 17 kulüpten 47 erkek ve 40 kız sporcunun katıldığı yarışlar kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Bursa Büyükşehir Belediyespor, 18 erkek ve 15 bayan olmak üzere 33 sporcuyla katıldığı yarışlarda gövde gösterisi yaptı.

Kızlarda Azra Aksu, 200, 400 ve 1500 metre serbestte barajı geçerek İstanbul'daki finallere katılma başarısı gösterdi. Erkeklerde ise Onur Yavuz, 50, 100, 200, 400 ve 800 metre serbest ile 200 metre karışıkta, Tufan Tınık, 400 ve 1500 metre serbest ve 50 metre kurbağalamada, Emirhan Özkan 50 ve 100 metre kurbağalamada, Eren Kağan Öztürk 100 metre sırt üstünde, Ali Eren Hacıoğlu da 200 metre kurbağalamada barajı geçen isimler oldu.

Baraj müsabakalarında başarılı olan yüzücüler 28 Kasım-2 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Milli Takım finallerinde kulaç atacaklar.