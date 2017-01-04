Havuzda hayatını kaybeden komiser yardımcısı toprağa verildi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, bir sitenin havuzunda başını duvarına çarparak hayatını kaybeden komiser yardımcısı için Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Özel Harekat Şubesi’nde görevli Komiser Yardımcısı Cenk Dorken (29), son yolculuğuna silah arkadaşlarının dualarıyla uğurlandı. Dorken’in 2010 yılından itibaren emniyette görev yaptığı, 4 senedir evli olduğu öğrenildi. Cenaze töreninde eşi Tuğba, babası Ercüment, annesi Alime ve yakın akrabalarını polis memurları teselli etti. Emniyetteki cenaze töreninde arkadaşlarının omzundan cenaze nakil aracına götürülen Dorken’in naşı, Fatih Sultan Mehmet Camii’nde ikindi namazını mütakip kılınan cenaze namazının ardından Fethiye Mezarlığı’na defnedildi.