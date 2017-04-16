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16 Nisan 2017 14:32

Hayalet köyün sakinleri oy kullanmak için komşu köye gidiyor

Bursa’da göç sebebiyle boşalınca lağvedilen köye tekrar dönen 21 seçmen, oy kullanmak için komşu köye gitmek zorunda kaldı.

Hayalet köyün sakinleri oy kullanmak için komşu köye gidiyor

16 Nisan 2017 14:32


Büyükorhan ilçesine bağlı Çökene köyü, 8 yıl önce göç sebebiyle tamamen boşaltıldı. Köy statüsünden düşen köye 3 yıl önce 4 hane geri döndü. Çökene’ye dönenler, köylerinin resmnen lağvedilmesi sebebiye 3 kilometre ötedeki Bademlik köyüne bağlandı. Aslında kendi köylerinde oturan ve ama köylerinde nüfusu bulunmayan Çökelek köyü sakini 21 seçmen, şu anda kayıtları bulunan Bademlik köyüne oy kullanmaya gitti.


Bademlik Muhtarı Mehmet Öztürk, "Çökene köyü bundan 8 yıl önce göç sebebiyle lağvedildi. Bursa’ya taşınan köylülerden önce 4 hane 3 yıl önce köye tekrar döndü. Eskiden Çökene’de 50 hane oturuyordu. Bu taşınan 4 hane, kendi köyleri resmen kalmadığı için bizim mahalleye bağlandı. Kendi köylerinde oturuyorlar, ama oy kullanmaya bizim köye geliyorlar” dedi.


Bademlik köyüne oy kullanmaya giden Hüseyin Kaya, “Bundan 30 yıl önce köyümüz cıvıl cıvıldı imkansızlıklar sebebiyle köyümüzde yavaş yavaş göç başladı. İnsanlar Bursa’ya daha iyi iş imkanları olduğu için taşındı. Köy göçler sonucu tamamen boşaltıldı. Bu sebeple elektrik ve sular da kesildi. Biz köyü tekrar canlandırmak için 4 hane geri döndük. Çoğu zamanımız burda geçiyor. Elektrik ve suyumuz şu an var. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bademlik köyüne bağlıyız. Oy kullanmak için oraya gideceğiz. Burada oturanlar emekli. Bağ bahçe işiyle uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.




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