Hayat çalan hırsızlar yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde lösemili çocuklar yararına iş yerlerine konulan 5 bağış kutusunu çalan hırsızlardan biri yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yan-Dol Ekipleri bir haftadır peşinde olduğu şüphelilerden 27 yaşındaki Ş.K.'yı doksana yakın inceledikleri güvenlik kamerasının ardından yerini tespit ederek düzenledikleri operasyonla ikametinde kıskıvrak yakalamayı başardı. Şüpheli Ş.K.'nın daha önceden de hırsızlık suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Bekar ve işsiz olan Ş.K.'nın emniyetteki sorgusunda, ''uyuşturucu almak için mi çaldın'' sorusuna karşılık bu suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Hırsızlık suçundan işlem yapılan Ş.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri diğer eşkalini belirledikleri şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.