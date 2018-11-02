Hayat gebe okulu ilk mezunlarını verdi

Özel Hayat Hastanesi'nin düzenlediği sağlıklı bir hamilelik ve doğum sürecinin anne adaylarıyla paylaşıldığı gebe okulu eğitimleri tamamlandı. Anne adaylarının hamilelikleri süresince karşılaştıkları sorunların çözümü, beslenme, hamilelikte gerekli tetkik ve testler, doğum öncesi ve sonrası yaşanan sorunlar, psikolojik değişimler ve doğru emzirme gibi önemli konuların eğitimleri uzman hekimler tarafından verildi.

Eğitimleri 3 hafta süren anne adayları, doğum süreci ve sonrası hakkında pek çok konunun işlendiği gebe okulunda, birçok konuda bilgilendirildi. Anneler, gebe okulu sayesinde bebeklerinin de minik arkadaşlarının olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi. Son hafta ile birlikte gebe okulu mezunlarına sertifikaları Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Rıza Dediler ve Enfeksiyon Hemşiresi Gülhan Horuz tarafından takdim edildi.