Hayat Hastanesi yeni yerine taşındı

Ankara Caddesi’nde Gökdere Kavşağı yakınında Bursa Büyükşehir Belediyesi karşısına yapılan Özel Hayat Hastanesi hasta kabul etmeye başladı. 14 kat olarak hizmet vermeye başlayan hastane, 20 bin metrekare kullanım alanına sahip. Otopark sıkıntısı olmayan hastane 50’si yoğun bakım yatağı olmak üzere 150 yatak kapasiteli. Hastane yaklaşık 310 kişiye istihdam sağlıyor. Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, “Yeni hastanemize taşındık, sevinçliyiz. Hayat Hastanesi yeni yerinde hizmete açılmış oldu. Otopark sıkıntısı olmayan geniş, ferah ve 20 bin metrekare kullanım alanı var. 40. Yılında yeni hayat diye tarif sunuyoruz. Heykel’deki yerde ayak alışkanlığı var. Oraya gelenler için servis imkanı sunuyoruz. Orta ölçekli insanlarımıza hizmet veren, makul fiyatlarıyla hizmetini sürdüren gayet lüks, her yönüyle en güzel şekilde yapılan hastanemizin hizmetini başlattık. Hayat Hastanesi’nde 150 civarında personelimiz vardı, su anda 310 personelimiz var. Yeni yerimize taşınmamızla 100 civarında personelin başlangıcı oldu” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Ahmet Özkul ve Başhekim Dr.Fatih Özkul, hastanede dünyaya gelen ilk bebeğin ailesine ve yatan hastalara ziyarette bulundu.