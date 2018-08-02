Hayat Sağlık Vakfı yüzleri güldürüyor

Özel Bursa Hayat Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Hayat Sağlık Vakfı ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdürüyor. İl genelinde ses getiren faaliyetleriyle dikkat çeken, düzenli olarak etkinlik ve sosyal sorumluluk projelerine imza atan vakıf, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Bursa’nın 15 mahallesinde 100 aileye uluşan vakıf yetkilileri, dayanışmanın güzel bir örneğini sergileyerek hem ailelerin sıkıntılarını dinledi, hem de erzak yardımlarını teslim etti.

Erzak paketlerinin ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturulmasını, çok önemli ve hayırlı bir organizasyon olarak değerlendiren Türkiye Hayat Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özkul, “Yaptığımız çalışmalarla belirlediğimiz ailelerimize bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği erzak paketleri hazırladık. 15 mahallemizde yürüttüğümüz çalışmada arkadaşlarımız dağıtımı gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiğimiz bu sosyal yardımlar ile dar gelirli ailelerin bir nebze de olsa yükünü hafifletmek ve yüzlerini güldürmek istiyoruz. Vakfımızın bütçesi ve gücümüzün yettiği ölçüde yardımlarımız devam edecektir” dedi.