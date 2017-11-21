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21 Kasım 2017 13:06

Hayat Tıp Merkezi çocukları unutmadı

Bursa’da, Hayat Tıp Merkezi çalışanları, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Dr.

Hayat Tıp Merkezi çocukları unutmadı

21 Kasım 2017 13:06

Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.


Hayat Tıp Merkezi çalışanları, Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Uzm. Dr Erkan Yıldırım ve hastanedeki çocuklarla bir araya geldi. Başhekim Erkan Yıldırım, ziyaretten mutluluk duyduklarını belirtti. Yıldırım tarafından gezdirilen hastanede, Hayat Tıp Merkezi çalışanları çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Üflenen mumlardan sonra kesilen pasta ile beraber keyifli anlar yaşayan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.




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