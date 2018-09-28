Hayata vizörden baktıran festival başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği iş birliğiyle bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 12 ülkeden 165 fotoğraf sanatçısını Bursalılarla buluşturan Uluslararası Fotoğraf Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı.

Dünyanın sayılı fotoğraf festivalleri arasında gösterilen ve 8'inci yılında ‘Ritüeller' temasıyla Bursalılarla buluşan BursaFotoFest'in geleneksel kortej yürüyüşü Cumhuriyet Caddesi ile Zafer Plaza arasında yapıldı. Yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş ile yerli ve yabancı fotoğraf meraklıları katıldı. Mehter Takımının marşları eşliğinde yapılan yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Bir taraftan kortej içinde yer alıp, yürüyen fotoğrafçılar aynı zamanda kortejin en güzel görüntülerini yakalayabilmek için de sık sık deklanşöre bastı.

Kortej yürüyüşünde fotoğraf tutkunlarını yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Fotofest'in startını bu yürüyüşle veriyoruz. Kent Konseyi burada, siyasi partiler, meclis üyeleri burada. Aynı zamanda Hindistan ve Sri Lanka'dan gelen konuklarımız burada. Onlar da bu heyecana ortak oldular. Bursa'mızın kadını erkeği, genci yaşlısı herkes burada. Her zaman söylüyorum, Bursa Allah vergisi güzellik ve özeliklere sahip bir şehir. Bu güzellikleri profesyonel fotoğrafçılar marifetiyle dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Bursa'nın tanıtım konusunda ciddi açılımlara ihtiyaç var. Bugüne kadar yapılan güzel çalışmalar var. Bunları artırarak devam edeceğiz. Bursa'yı dünyaya tanıtmak zorundayız. Burada farklı siyasi görüşlerden insanlar var. Ama herkesin ortak derdi, aşkımız, heyecanımız, sevincimiz Bursa üzerinedir. İnşallah Bursa'yı hep beraber güzel günlere koşturacağız” dedi.