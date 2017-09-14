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14 Eylül 2017 12:19

Hayatı fotoğraflara yansıttılar

“Hayatı Fotoğrafla” ekibi tarafından Engelli Kadınlar Derneği (ENKADER) yararına düzenlenen “Hayat” adlı resim sergisi, Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sanat Galerisi’nde açıldı.

Hayatı fotoğraflara yansıttılar

14 Eylül 2017 12:19


“Hayatı Fotoğrafla” ekibi, çektikleri fotoğrafları sergiledi. Halk Evi Sanat Galerisi’nde açılan “Hayat” isimli sergi Engelli Kadınlar Derneği (ENKADER) yararına düzenlendi. Serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Belediye Meclis Üyesi Ferhat Yıldırım ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sait Gürlek, ENKADER Başkanı Canan Baygın, çok sayıda dernek üyesi ve davetli katıldı. 76 fotoğrafın yer aldığı sergi büyük ilgi gördü. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de sergiyi ilk gün ziyaret edenler arasındaydı. Fotoğrafları tek tek inceleyen Bozbey, kurum olarak böylesine anlamlı sergiye ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.


ENKADER Başkanı Canan Baygın, Başkan Bozbey’e desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.


Sergi sırasında fotoğraflar ve Yalçın Bodur’un kaleme aldığı “Bahane” ile “Sessizliğimin Sesi” adlı kitaplar ENKADER yararına satışa sunuldu.




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