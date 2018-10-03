Hayatını kaybeden doktor Hacıosman saygıyla anıldı

İstanbul'da hastası tarafından uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybeden Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, Medicana Bursa Hastanesi çalışanları tarafından anıldı.

Medicana Bahçelievler Hastanesi'nde görev yapan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, hastası tarafından uğradığı saldırı sonrası yoğun bakımdaki hayat mücadelesine yenik düştü. Görev yaptığı ve diğer hastanelerde düzenlenen törenle yapılan saldırı kınanırken, meslektaşları ve tüm çalışanlar Hacıosman için saygı duruşunda bulundu. Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı, “Yapılan bu saldırı tüm sağlık camiasını derinden üzmüş, bizleri de yaralamıştır. Medicana ailesi olarak bu saldırıyı ve aynı zamanda sağlık hizmetinin ayrılmaz parçası olan iyilik ve şefkat kavramlarına yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Mesleklerini hayatlarına adayan, hastaları için gece gündüz demeden hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın tek amacı insanları iyileştirmektir. Gayeleri hayat kurtarmak olan doktorlarımızın hayatlarını ellerinden almaya yönelik hiçbir şiddet kabul edilemez. Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan fiziksel ve sözel her türlü şiddete duyarsızlaştırmaya karşıyız” dedi.

Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt ise, “Gençliğimizin ve hayatımızın en kıymetli yıllarını bu mesleği öğrenmek ve uzmanlaşmak için harcıyoruz. İnsanlara yardımcı olmak için varız. Yaklaşık 35 yaşından sonra da verimli oluyoruz. Bu meslektaşımız yaklaşık 57 yaşında mesleğinin en verimli zamanında bir saldırı sonrası hayatını kaybetti. Ama bir taraftan da hayatının baharında gencecik bir çocuk ise ruhsal olarak bunalmış durumda. Toplumu yönlendirenlerin ve eğitimcilerin üzerine çok büyük görevler düşüyor. Bu gençlik bu kadar çabuk bunalıma girdiği araştırılması gerekiyor. Bizler çok üzgünüz bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Acımız büyük, Allah sevenlerine ve yakınlarına sabır versin” şeklinde konuştu.

Saygı duruşu ve konuşmaların ardından doktorlar ve çalışanlar görevlerinin başına döndü.