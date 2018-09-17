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Hayatını Osmanlı kıyafetlerini toplamaya adayan Esat Uluumay vefat etti

Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri Müzesi’nin kurucusu Esat Uluumay vefat etti.

Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri Müzesi'nin kurucusu Esat Uluumay vefat etti.


Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri Müzesi'nin kurucusu, Uluumay Vakfı'nın başkanı, Anadolu Folklor Vakfı'nın kurucusu, Bursa Kılıç Kalkan ve Folklor Derneği'nin kurucusu, Bursa Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Nuri Erbak Vakfı mütevelli heyeti üyesi Esat Uluumay hayatını kaybetti. 79 yaşındaki Uluumay'ın cenaze namazı bugün ikindi namazını müteakip Muradiye Cami'nde kılınacak.


Uluumay, hayatı boyunca derlediği kostümler, takılar ve etnografik eşyaları kurduğu müzede teşhir etti. Uluumay, ömrünü Anadolu'nun dört bucağında Osmanlı kıyafetleri ve takılarını ortaya çıkarma arzusu peşinde geçirdi. Uluumay, daha sonra müzesini kurarak bu hayaline ulaştı. Koleksiyonerin kurmuş olduğu müzenin küçük odalarında Osmanlı imparatorluğunun her yanından derlenmiş kadın ve erkek kıyafetleri sergileniyor.

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