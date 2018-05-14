’Hayat’lı hemşireler yorgunluk attı

Özel Hayat Hastanesi hemşireleri, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kapsamında düzenlenen gecede bir araya geldi. Geceye Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Başhekim Dr. Fatih Özkul ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Özkul Kabalar ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Özkul, bu tip buluşmalara çok önem verdiklerini dile getirerek, tüm hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının Hemşireler Haftasını kutladı. Özkul, "Sosyal etkinliklere, personel toplantılarına önem veriyoruz. Bizi bugüne kadar getiren en önemli prensiplerden biri paylaşmak ve ikram etmek. İyilikleri paylaşmak güzel bir şey ve bunun güzel sonuçlarını almak bizleri mutlu ediyor” dedi.

Hayat Hastanesi’nin başarılı bir şekilde 40. yılına kadar personeline önem vererek geldiğine dikkat çeken Özkul, “Hayat Hastanesi ve bağlı kuruluşları Bursa’nın sağlık grubu. Bursa’nın değerleri, mutlulukları, sıkıntıları bizim de mutluluğumuz, sıkıntımızdır. Bursa’nın güzel insanlarının hayatlarına bir nebze de dokunuyorsak ne mutlu bizlere” diye konuştu.

Sonrasında konuşan Özel Hayat Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Senem Batan ise, “Bu güzel geceyi düzenleyip, hemşireler nezdinde tüm sağlık personellerinin güzel bir gece geçirmesini sağlayan tüm yönetim kuruluna teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.