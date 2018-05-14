Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 11:43

’Hayat’lı hemşireler yorgunluk attı

Hemşireler düzenlenen geceyle yoğun iş temposuna kısa bir süreliğine ara vererek, gönüllerince eğlendi.

’Hayat’lı hemşireler yorgunluk attı

14 Mayıs 2018 11:43


Özel Hayat Hastanesi hemşireleri, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kapsamında düzenlenen gecede bir araya geldi. Geceye Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Başhekim Dr. Fatih Özkul ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Özkul Kabalar ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.


Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Özkul, bu tip buluşmalara çok önem verdiklerini dile getirerek, tüm hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının Hemşireler Haftasını kutladı. Özkul, "Sosyal etkinliklere, personel toplantılarına önem veriyoruz. Bizi bugüne kadar getiren en önemli prensiplerden biri paylaşmak ve ikram etmek. İyilikleri paylaşmak güzel bir şey ve bunun güzel sonuçlarını almak bizleri mutlu ediyor” dedi.


Hayat Hastanesi’nin başarılı bir şekilde 40. yılına kadar personeline önem vererek geldiğine dikkat çeken Özkul, “Hayat Hastanesi ve bağlı kuruluşları Bursa’nın sağlık grubu. Bursa’nın değerleri, mutlulukları, sıkıntıları bizim de mutluluğumuz, sıkıntımızdır. Bursa’nın güzel insanlarının hayatlarına bir nebze de dokunuyorsak ne mutlu bizlere” diye konuştu.


Sonrasında konuşan Özel Hayat Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Senem Batan ise, “Bu güzel geceyi düzenleyip, hemşireler nezdinde tüm sağlık personellerinin güzel bir gece geçirmesini sağlayan tüm yönetim kuruluna teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç