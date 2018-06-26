Haydi Bursa spora

‘Sağlıklı şehir Bursa’ hedefiyle vatandaşları spora teşvik eden Büyükşehir Belediyesi, tüm Bursalılara eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı sunuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından ‘Herkes için spor’ mottosuyla organize edilen ‘Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri’, 2 Temmuz Pazartesi ile 31 Ağustos Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bursa’nın ‘Spor Şehri’ kimliğini daha da öne çıkaran etkinliklere katılacak vatandaşlar, hafta içi her gün uzman eğitmenler eşliğinde spor yaparak yaşamlarına sağlıklı bir adım daha atacak.

Gündelik hayatının rutinine, sporla, sağlıklı bir mola vermek isteyen Bursalılar, Nilüfer Fethiye Spor Kompleksi, Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi ve Osmangazi Mihraplı Kent Parkı’nda sabah 08.00 ile 09.00 ve akşam 19.00 ile 20.00 saatleri arasında spor yapabilecek. Aynı zamanda, Eski Stadyum Meydanı ile Yıldırım Kaplıkaya Parkı’nda da sabah 07.30 ile 08.30; akşam da 19.00 ile 20.00 saatleri arasında spor yapılabilecek.

Bursalılara, açık havada spor yapma şansı sunan ve ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlikler hakkında detaylı bilgiye; 02242438173 numaralı telefon, www.bursabbspor.com adlı web sitesi ile ‘facebook.com/bursabbsk’ ve ‘twitter.com/bbbelediyespor’ hesaplarıyla sosyal medya üzerinden de ulaşılabilir.