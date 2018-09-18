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Haydi çocuklar kitap okumaya

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi’nin “Boyun Kadar Kitap Oku” faaliyetine ön başvurular başladı.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi'nin “Boyun Kadar Kitap Oku” faaliyetine ön başvurular başladı.


Nilüfer ilçesindeki devlet okullarının, ilköğretim ve ortaöğretim sınıflarında okuyan öğrencilere yönelik düzenlenen faaliyete ön başvurular, 7 Aralık'a kadar devam edecek. Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'ne üye olma şartının arandığı projeye katılmak isteyen öğrenciler, başvuru ve özet formunu, http://www.nilufer.bel.tr/kutuphane internet sitesinin yanı sıra okul idarelerinden de temin edebilecek.


Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, öğrencileri çağrıda bulundu.


Çocuklara kitap okuma alışkanlığını küçük yaşlarda kazandırmak için faaliyetler düzenlediklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Kitap okumak bir hayat tarzı olmalı. Nilüfer Belediyesi olarak bu doğrultuda çok sayıda proje üretiyoruz, uyguluyoruz” dedi.

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