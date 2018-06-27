Haydi gençler kampa

Bu sene 2 Temmuz-2 Eylül tarihleri arasında Gemlik Karacaali ve Kestel Alaçam’da açılan yaz kampları, gençlerin doğa ve sporla iç içe zaman geçirmesine fırsat sunacak. 11-13 yaş arası için 3’er günlük planlanan Gemlik Karacaali Deniz Kampı, 5’i erkek ve 8’i kız kampı olmak üzere toplam 13 dönem olarak düzenlenecek. Her dönemde 85 genç olmak üzere toplamda 1100 gencin faydalanacağı kampta dağcılık, temel afet eğitimi, oryantring, okçuluk, ebru, kano eğitimi, yüzme, resim, müzik, dart, masa tenisi, mangala, plaj voleybolu ve futbolu yapılacak. Ayrıca kampın 4 dönemi engelli çocuklar için ayrılacak. 11-17 yaş arası için 6 günlük planlanan Kestel Alaçam’daki izcilik kampı ise 5’i erkek ve 3’ü kız olmak üzere toplam 8 dönemde icra edilecek. Her dönemde 120 olmak üzere toplamda 960 gencin faydalanacağı bu kampta ise dağcılık, temel afet eğitimi, oryantring, okçuluk, ebru, badminton, ata binme, bisiklet, atıcılık, resim, müzik ve dart faaliyetleri tertip edilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en büyük zenginliğinin genç nüfus olduğunu söyledi. Bursa’nın 3 milyonluk nüfusunun 838 bin 735’inin 25 yaş altı gençlerden oluştuğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, eğitim çağındaki nüfusun sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal anlamda doğru yönlendirilmesinin önemine değindi. Büyük bir tehlike olan madde bağımlılığına günümüzde internet bağımlılığının da eklendiğini dile getiren Başkan Aktaş, çocuk ve gençlerin bu tür zararlı alışkanlıklardan uzak durması ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için yaz-kış spor okulları, özel BUSMEK kursları, Bilim Teknoloji Merkezi bünyesinde atölye çalışmaları gibi faaliyetlerde bulunduklarını ifade etti. Çocukları daha çok doğa ile buluşturacak yaz kamplarına bu sene de devam ettiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, "2 Temmuz-2 Eylül tarihleri arasında organize edilecek kamplarımızı bu yıl Gemlik Karacaali ve Kestel Alaçam’da gerçekleştireceğiz. Karacaali’deki deniz kampında 1100, Alaçam’da 960 olmak üzere toplamda 2060 gencimizi doğa ve sporla buluşturacağız. Uzman öğretmenler ve izci liderleri eşliğinde kalacak gençlerimiz; kampta dağcılık, temel afet eğitimi, oryantring, okçuluk, ebru, kano eğitimi, yüzme, resim, müzik, dart, masa tenisi, badminton, ata binme, bisiklet, atıcılık, mangala, plaj voleybolu, plaj futbolu gibi etkinliklere katılacak. Düzenlediğimiz organizasyonlarda sağlık personeli ve cankurtaran hazır bulundurulacak" dedi.

Spor okulları 14 Eylül’de sona eriyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün yaz spor okullarının büyük bir katılımla devam ettiğini vurgulayan Başkan Aktaş, 18 Haziran’da başlayan organizasyonların 14 Eylül’de sona ereceğini açıkladı. Karate, voleybol, basketbol, bisiklet, kano, masa tenisi, jimnastik, boks, tenis, satranç ve yüzme branşlarındaki etkinliklerle çocukların yaz tatillerini sporla iç içe geçirmelerini hedeflediklerini söyleyen Başkan Aktaş, "Kamplarımızın ve spor okullarının hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımıza ve eğitmenlere teşekkür ediyorum. Gençlerimizin spor, sanat ve doğa ile daha fazla vakit geçirmesini arzu ediyorum" diye konuştu.