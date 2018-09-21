Hayırsever işadamından engellilere anlamlı proje

Bursalı işadamı Celal Sönmez tarafından engellilere yönelik yaptırılan ‘Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin temeli törenle atıldı.

Temel atma törenine eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez, milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı. Osmangazi'ye bağlı Yunuseli Mahallesi'nde 8 bin metrekare alan üzerine temeli atılan merkezin 2019 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor.

Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez babası Ali Osman Sönmez'in vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Bursa'ya birçok alanda artı değer katmaya çalıştıklarını söyleyen Sönmez, “Sönmez ailesi olarak farklı alanlarda gerek Bursa, gerek ülke ekonomisine katkılarımızın ancak sosyal projelerle taçlandığında anlam kazanacağına inanıyorum. Valimiz İzzettin Küçük'ün tespitleri ve önerileri ile şehrimizin büyük bir ihtiyacına cevap verecek olan engelli yavrularımız için bu merkezde terapi sınıfları ve atölyeler, seralar, tedavi amaçlı kapalı yüzme havuzu, fizyotereapi salonu, konferans salonu, kafeterya, yemekhane, öğretmenler, uzmanlar ve yöneticiler için gerekli alanlar bulunmaktadır. Örnek proje olarak uzmanların katkılarıyla hazırlamış olan bu merkezde her yıl 2 bin öğrencinin yararlanacağını düşünüyorum” dedi.

Sönmez ailesine yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Son 15 yılda engelli kardeşlerimiz için hem devlet hem de hayırseverler el ele vererek çok güzel eserler ortaya çıkardı. Temelini attığımız bu merkez engelli ailelerimizin de rahatlamasına vesile olacak” ifadelerini kullandı.

Temeli atılan merkezin diğerlerinden çok farklı olduğunu kaydeden Vali İzzettin Küçük de, “Bu merkezde sadece eğitim olmayacak. Hobi atölyesi, tarla, yüzme havuzları da yer alacak. Engelli bireylerin yanında bu merkez, ailelerine de katkı sağlayacak aileler çocuklarını bir gün boyunca bu merkeze teslim ederek gönül rahatlığıyla işlerini halledebilecekler” şeklinde konuştu.

Önemli bir merkezin temelinin atıldığının aktaran eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise, “Böyle bir merkez için Sönmez ailesine teşekkür ediyoruz. Engelli bireyler toplumun dezavantajlı kesimi. Bu kişiler kapalı kapılar arkasında kendi kaderine terk edilmişti. Ancak son yıllarda engelli bireylerimiz ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıracak adımlar attık. Ülkemizde 8,5 milyon engellimiz var ve hepimiz de engelli adayıyız. Bu noktada engelli kardeşlerimizin topluma karışması ve ailelerinin rahatlaması için çok önemli bir proje. İlk defa Türkiye'de 2005 yılında engelliler kanunu çıktı. 2010 yılında ise Anayasa değişikliği ile beraber engelli kardeşlerimiz için pozitif ayrımcılık yönünde bir düzenlemeyi getirdik. Yetmedi, engelli bireyleri nedeniyle istihdam sağlayamayan ailelere ücret ödemesi getirdik. Ülkemiz büyüdükçe bu kalkınmasından toplumumuz bütün katmanları üzerine düşeni alacaktır” dedi.