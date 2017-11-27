Hayrettin İnegöllüleri kahkahaya boğdu

İnegöl Belediyesi, Hayrettin’i İnegöllülerle buluşturdu. Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa ilçe halkının ilgisi büyük oldu. Yaklaşık bin kişinin izlediği programda koridorlar ve sahne dahil bütün salon hınca hınç doldu. Programı Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel ve yönetim kurulu üyeleriyle bazı meclis üyeleri de seyretti.

Hayrettin, karşılaştığı kalabalık karşısında İnegöllülere destekleri için teşekkür etti. Hayrettin, İnegöl’de stand-up tadında gerçekleştirdiği programda mesleğinin bilinmeyenlerini, zorluklarını ve yaşadığı olayları kendi üslubuyla anlattı. Üniversite hayatı, Amerika’da yaptığı şakalar, mesleği konusundaki bilinmezleri esprileriyle anlatan Hayrettin, izleyicilerden tam puan aldı.