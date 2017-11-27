Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 15:51

Hayrettin İnegöllüleri kahkahaya boğdu

Sosyal medyada yayınlanan şaka videolarıyla tanınan Hayrettin Karaoğuz, Bursa’nın İnegöl ilçesinde sahne aldı.

Hayrettin İnegöllüleri kahkahaya boğdu

27 Kasım 2017 15:51


İnegöl Belediyesi, Hayrettin’i İnegöllülerle buluşturdu. Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa ilçe halkının ilgisi büyük oldu. Yaklaşık bin kişinin izlediği programda koridorlar ve sahne dahil bütün salon hınca hınç doldu. Programı Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel ve yönetim kurulu üyeleriyle bazı meclis üyeleri de seyretti.


Hayrettin, karşılaştığı kalabalık karşısında İnegöllülere destekleri için teşekkür etti. Hayrettin, İnegöl’de stand-up tadında gerçekleştirdiği programda mesleğinin bilinmeyenlerini, zorluklarını ve yaşadığı olayları kendi üslubuyla anlattı. Üniversite hayatı, Amerika’da yaptığı şakalar, mesleği konusundaki bilinmezleri esprileriyle anlatan Hayrettin, izleyicilerden tam puan aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
14
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç