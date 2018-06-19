Hayvan sevgisi ders müfredatına alınsın

Dr. Ebru Yalçın, son yavru köpek hadisesinin hayvanlara eziyet meselesini bir kez daha gündeme taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Yalçın, hayvan sevgisinin daha ilkokul çağında çocuklara ders olarak okutulması gerektiğinin altını çizdi.

Sakarya’da meydana gelen yavru köpeğin bacakları kesilmesi olayı Türkiye’de en çok tartışılan konulardan biri oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hayvan Davranış Uzmanı Prof. Dr. Ebru Yalçın, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin gündemine giren acı olayın toplumun kanayan bir yarasını yeniden hatırlattığına işaret eden Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Yalçın, “Gelen tepkiler aslında hayvan hakları için umut verici bir gelişme olarak yorumlanabilir. Gerek halk nezdinde gerekse de devlet yöneticileri nezdinde ciddi tepkiler gözlemledik. Burada olaya sadece bu köpeğe yapılan eziyete karşı verilecek ceza olarak bakmaktan ziyade, tüm hayvanlara karşı yapılan eziyet ve kötü davranışın engellenmesi için daha caydırıcı cezaların verilmesinin gündeme taşınması açısından bakılmalıdır. Uygun şekilde çalıştırılmayan atlardan, sokaktaki kedi ve köpeğe, yaşama alanı daraltılan kuşlara kadar geniş çapta bir düzenleme yapılmalıdır” diye konuştu.

Yavru köpeğin kurtarılamadığını ancak toplumun eksik olan bir konuyu yeniden gündemine aldığını kaydeden Prof. Dr. Ebru Yalçın, “Çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması, şiddetten uzak tutulması ve eğitim çalışmalarına daha da önem vermemiz gerektiği su yüzüne çıktı. Okullarda hayvan hakları, hayvan sevgisi, hayvanların beden dili yorumlama tekniklerinin ders müfredatına girmesi ve hayvana karşı işlenen suçlara karşı cezanın arttırılması, gelecekte benzeri olayların olmaması açısından hayati öneme sahiptir” dedi.