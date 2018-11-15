Hayvan üreticilerine indirim

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından hizmete açılan Güney Marmara'nın en büyük canlı hayvan pazarında üreticileri sevindiren bir karar alındı.

Hayvan nakilleri için pazar girişine kurulan dezenfeksiyon ünitesinden geçişlerde indirime gidildi. Belediye meclisinde oy birliği ile alınan karar doğrultusunda, 2 bin 250 adet hayvan kapasitesine sahip tesislere girişte araçların temizlik işlemini sağlayan dezenfeksiyon tünelinin 10 TL olan mevcut ücreti 5 TL'ye indirildi. Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, dezenfeksiyon ünitesinin hayvan hastalık ve zararlarıyla etkili mücadele imkânı sunduğunu söylerken, bu indirimle hem üreticilerde hem de tüccarlarda memnuniyet sağlandığını kaydetti.

Hayvan ticareti için Mustafakemalpaşa'ya gelen üreticilere daha sıhhî ve güvenlikli bir ortam sunmak için çalıştıklarını belirten Başkan Kurtulan, “Pazara gelen araçların dezenfeksiyonu sağlık açısından önemli bir konu. 4,5 metre genişliğinde, 11 metre uzunluğundaki kapalı sisteme sahip olan dezenfeksiyon tünelinde araçlar ilk girişte kirden arındırılıyor.

Vatandaşın talebi doğrultusunda, bu işlemden geçen araçların ücretine düzenleme getirdik. Kasım ayı itibariyle 10 TL olan fiyatlandırmayı 5 TL'ye indirdik. Yalnız Mustafakemalpaşa'ya değil bölgeye hizmet verecek şekilde planlanan yeni hayvan pazarının donanımını arttırmaya devam edeceğiz” dedi.