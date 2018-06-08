Hayvancılığın lider ülkesi Hollanda Bursalı firmalar için geldi

Bursa hayvancılık sektörüne yönelik incelemelerde bulunmak üzere Hollanda Ankara Büyükelçiliği Tarım Ofisi koordinasyonunda Türkiye’ye gelen Hollanda Hayvancılık Sektörü Ticaret Heyeti, BTSO tarafından düzenlenen ikili iş görüşmeleri etkinliğinde Bursalı firmalarla bir araya geldi. Aralarında Hollanda Eski Tarım ve Dış Ticaret Bakanı Henk Bleker’in de yer aldığı Hollandalı 12 firmanın üst düzey temsilcileri ile iş görüşmeleri gerçekleştiren BTSO üyeleri, yeni işbirliklerinin yollarını aradı. Etkinliğe BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Hollanda Büyükelçiliği Tarım Müşaviri Jaap Satter, TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Özbayat ve 20’den fazla Bursalı firma katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Bursa’nın tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Bursa’da yılda ortalama 500 bin ton süt üretimi ve 10 bin ton kırmızı et üretimi gerçekleştirildiği bilgisini veren Bayizit, hayvancılık sektörünün rekabetçiliğini artırmayı ve firmaların küresel pazardan daha fazla pay alabilmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Tarım ve hayvancılık sektöründe ticaret hacmi 150 milyar Euro’yu aşan Hollanda’nın Bursalı firmalar için önemli bir pazar olduğuna dikkat çeken Bayizit, “Hollanda ile ilişkilerimizi geliştirmek adına bu etkinlik büyük bir fırsat. Şehrimizdeki yatırım olanaklarını yerinde görmeleri ve yeni iş bağlantılarını araştırmaları için Hollandalı firmalarımızı Bursa’da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

Hollanda Büyükelçiliği Tarım Müşaviri Jaap Satter, Türkiye’nin ekonomi alanında çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin tarım ekonomisi alanında da dünyanın devlerinden biri olma yönünde hızla ilerlediğini belirten Satter, Bursa’nın Türkiye tarım üretiminde önemli merkezlerden biri olduğunu dile getirdi. Bursa ile yeni iş ilişkileri kurabilmek amacıyla iş görüşmelerinde yer aldıklarını ifade eden Satter, “Bursa’ya Hollanda’da bulabileceğiniz en iyi 12 firma temsilcisini getirdik. Bu şirketlerin tamamı süt ve süt ürünleri ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösteriyor. Firmalarımız, makine ve ekipmandan genetik materyallere kadar bu sektörlerde ihtiyaç duyulan her türlü ürün ve hizmeti temin edebilecek kapasiteye sahipler” dedi.

Bursalı firmalar ile uzun vadeli ve sürdürülebilir ticari ilişkiler geliştirmeyi arzu ettiklerini vurgulayan Satter, “Bütün şirketlerde olduğu gibi Hollandalı firmalar da para kazanmak, kar etmek isterler. Ancak düzenlediğimiz etkinliğin esas amaçlarından biri de tanışmak ve tecrübelerimizi paylaşmak. Etkinliğin verimli geçmesini diliyor, destekleri dolayısıyla BTSO’ya teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Veepro Holland firmasını temsilen görüşmelere katılan ve ikili iş görüşmeleri sonrasında değerlendirmelerde bulunan Hollanda Eski Tarım ve Dış Ticaret Bakanı Henk Bleker ise Bursa ve çevresinin Hollanda açısından ilgi çekici bir bölge olduğunu belirtti. Bursa’nın önemli bir sanayi kenti olduğunu ifade eden Bleker, “Sanayici kimliğiyle ön plana çıkan kentte tarım ve hayvancılığın da ekonomi için önemini korumaya devam ettiğini görüyorum. Düzenlenen etkinlik sayesinde hayvancılık ve gıda sektöründe iddiaları olan çok sayıda iş insanıyla tanıştım. Burada tanıştığım birçok kişi ile görüşmeyi sürdüreceğim” dedi.

Görüşmelerde ticaretin yanı sıra tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını da ifade eden Bleker, Türkiye’nin kaliteli ve verimli üretim için küçük ölçekli çiftçiliğe odaklanması gerektiğini söyledi. ‘Hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği küçük ölçekli çiftliklerin desteklenmesinden geçiyor’ diyen Bleker, “Küçük ölçekli ve aile çiftliklerinin uygulamaları desteklenerek aşama aşama gelişmeleri sağlanmalı. Buradaki üretimin gıda zincirine dahil edilmesiyle de sektördeki gelişim hızlanacaktır” şeklinde konuştu.