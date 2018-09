Hayvancılık can çekişiyor

Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, hayvancılığın her geçen gün kötüye gittiğini belirterek, “Hayvancılarımızın büyük sıkıntıları var. Her yerde olduğu gibi girdi maliyetlerinin artması süt ve et fiyatlarının yeterli olmaması hayvancılıkta büyük sıkıntıya sebebiyet veriyor. Yem fiyatlarının yüzde 60 artmasına karşın et ve süt fiyatlarının geçen sene ile aynı olması hayvancılıkta dengeleri bozmakta. Karacabey'de ekilmeyen nerdeyse yem bitkisi yok. Bütün yem bitkileri ilçemizde ekiliyor. Buna rağmen Türkiye geneline baktığımızda da her bölgede yem bitkilerinin tamamı ekilmiyor. Bu sebeple hayvancılığın ana merkezlerinden birinde yaşıyoruz. Et ve süt hayvancılığının gerilemesi tarımdaki çiftçileri de etkilemekte. Yem sanayicimizin gözünden baktığımızda sanayicimizde fiyatları düşük tuttuğunda bu sefer tarım ürünleri fiyatlarını da düşük almak zorunda kalıyor. Bu işin çözümünde tarım, hayvancılık ve tarıma dayalı sanayiinin aynı masada buluşması gerekli. Mesele ancak birlikte fiyat politikası belirlenerek çözüme kavuşturulur. Aynı zamanda süt ve et hayvancılıkta ülkemizin daha iyi yerlere gelmesinin temelinde devlet desteğinin arttırılması yatıyor” ifadelerini kullandı.

Tarım ve hayvancılıktaki sorunların çözümünde ve başarıya ulaşmanın tek yolunun doğru verilerden geçtiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, “Göreve geldiğim 3,5 yıldan bu yana Tarım Bakanı'ndan, bölgemize gelen milletvekillerine rapor vererek ve şifâhen görüşerek ülkemizde ekilen tarım arazilerinin yarısının kayda girmediğini defalarca belirttim. Bu konuyla ilgili yüzleşmemiz gerektiğini savundum. Tarım ve hayvancılıkta doğru verilere ulaştığımızda planlamanın rahat olacağını tekrar tekrar söyledim. Miraslı yerlerden dolayı çiftçilerimiz ÇKS'ye ektiği ürünün yüzde 50'ye yakınını gösteremiyor. O zaman bazı ürünler bilinmediği için bazı yıl düşük ekiliyor, yüksek fiyata satılıyor. Aynı mahsûl bir yıl sonra fazla ekildiğinden dolayı tarlalarda kalıyor. Bu iş hayvancılık için de geçerlidir. Tarım ve hayvancılıktaki başarıya ulaşmanın anahtarı ülkemizin baştan sona doğru verileri almasından geçiyor. Doğru rakamlara ulaştığımızda istediğimiz şekilde üretim dengesini sağlarız” dedi.