Hayvanlar en güzel olmak için yarıştı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından 5 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen yeni hayvan pazarı, koyun, koç ve çoban köpeği güzellik yarışmasına sahne oldu.

Güney Marmara'nın en büyük hayvan pazarının açılışında düzenlenen ve büyük ilgi gören yarışmada küçükbaş kategorisinde merinos koyun, koç ve karakafa, çoban köpeği kategorisinde ise kangal ve akbaşlar yarıştı. AK Parti Bursa Milletvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Esgin, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kaymakam Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hacı Dursun Yıldız ile birlikte çok sayıda vatandaşın ilgiyle izlediği yarışmada renkli görüntüler yaşandı.

Yaş, gelişme ve ırk özelliklerine göre sınıflandırılan hayvanlar jürinin önüne çıkarıldı.

Değerlendirme sonucu merinos koyunda Ahmet Eser, merinos koçta Haşim Karapaça, karakafa koyunda Emir Kaçar ve Fransız cinsinde ise Alper Kösem'in sahibi olduğu küçükbaş hayvanlar birinci oldu. Çoban köpeği yarışmasında ise kangal kategorisinde İzzet Koparan ve akbaşta da Halim Akın'a ait köpekler dereceye girdi. Yarışmada hayvanları dereceye giren üreticiler, protokol tarafından altın ve yem ile ödüllendirildi.

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, yerli ırkların korunarak hayvan sevgisinin aşılanması için bu yarışmaya ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Mustafakemalpaşa'da hayvancılığın daha da güçlenmesi için gayret içerisindeyiz. Bu hedefle üreticilerimizi daha da teşvik edeceğiz. Yeni hayvan pazarı bölgenin lokomotifi olacak” dedi.