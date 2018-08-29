Hayvanlar kendileri dönünce çobanın öldüğü ortaya çıktı

Çobanın öldüğü otlatmak için götürdüğü hayvanları kendi başlarına ahıra dönünce ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Maden Mahallesi’nde ormanlık alana hayvanlarını otlatmaya götüren Resul Arkı (63) bir daha eve dönmedi. Havanın kararmasıyla birlikte Arkı’nın otlatmak için meraya çıkardığı hayvanlar kendi başlarına ahıra geri dönünce ailesi durumdan şüphelenip jandarmaya haber verdi. Ormanlık alanda yapılan aramalar sırasında dere yatağında yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Aile bireyleri durumu hemen 112’ye bildirdi. Belirtilen yere gelen sağlık ekibi yaşlı adamın öldüğünü tespit etti. Jandarma, Olay Yeri İnceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından çobanın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.