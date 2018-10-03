‘Her canlının korunmaya, sevgi ve anlayışa ihtiyacı vardır. Hayvanları birlikte koruyalım' sloganıyla şehrin birçok noktasında hayvanların su ihtiyacını gidermek maksadıyla su odakları oluşturan, yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için beslenme noktalarına yem bırakan Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, özellikle çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması için eğitim çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde farklı okullarda öğrencilerle bir araya gelen veteriner hekimler, hayvanlara hassasiyet konusunda çocukları bilgilendirdi.

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de hayatımızı paylaştığımız hayvanlara gerek sağlık gerekse sevgi anlamında ilgimizi eksik etmiyoruz. Belediye olarak onlara yardım ediyoruz. Özellikle, sahipsiz sokak hayvanları da, sahipli hayvanlar gibi sağlıklı ve özgürce yaşama hakkına sahiptirler. Bursa genelinde sahipsiz hayvanların tedavi, aşılama ve kısırlaştırma işlemlerini 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliği çerçevesinde aralıksız sürdürülmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyelerden getirilen sahipsiz hayvanların bakımı, tedavisi ve operasyonları aralıksız yapılmaktadır. Doğanın dengesinin korunmasında önemli bir rolü olan hayvanlar, insanların en büyük yardımcılarıdır. Hayvan sevgisi, insanlardaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve merhamet gibi duyguları geliştirir, insanları birbirine yaklaştırır. Bizlere düşen ise hayvanları korumaktır” denildi.