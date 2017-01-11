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11 Ocak 2017 10:53

Hayvanları için donmayı göze aldılar

Hayvanları için donmayı göze aldılar

11 Ocak 2017 10:53

Bursa’da, kar yağışının en etkili olduğu bölgelerden biri olan Karacabey ilçesinde mahsur kalan 6 kişi için AFAD ekipleri seferber oldu. 2 kişi geri dönmeye ikna edilirken, 4 kişi ise donmayı göze alarak hayvanlarının yanında kaldı.
Bursa’da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Karacabey ilçesinde mahsur kalan 6 kişinin yardımına AFAD ekipleri koştu. Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında Ekmekçi kırsal mahallesinde ikamet eden Mustafa S., Melek S. Hüseyin D., Mustafa D., Ümit D. ve Ali K. dağ yamaçlarında bulunan ahırlara çıktı. Daha sonra geri dönmek isteyen 6 kişi, yolların kapalı olduğunu görünce muhtara haber verdi.
Muhtar Adnan Eceler tarafından saat 15.00 sıralarında yapılan ihbar sonucu, AFAD ekipleri harekete geçti. Mahsur kalan kişilerin yanına paletli kurtarma aracıyla giden ekipler, 6 kişiden 4’ünün gelmek istememesi üzerine Mustafa S. ve Melek S.’yi alarak mahalleye geri döndü. Ekiplere teşekkür eden 2 kişi, 9 saat sonra sıcak evlerinin yolunu tuttu.



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