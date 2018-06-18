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18 Haziran 2018 11:59

Hayvansever Savcı’dan çağrı:

Bursa’da görev yapan ve hayvanseverliği ile dikkat çeken Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, son zamanlarda hayvanlara yönelik artan şiddetin önlenebilmesi için, hayvan sevgisinin okullarda ders olarak okutulması gerektiğini belirtti.

Hayvansever Savcı’dan çağrı:

18 Haziran 2018 11:59


Bursa Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, hayvanlara yönelik artan şiddetle ilgili açıklamalarda bulundu. Hayvan hakları kapsamında hayvana işkence edenlerin hapis ile cezalandırılması ve bu cezanın para dönüştürülmemesi gerektiğini dile getiren Kaya, şiddeti önlemenin en güzel yolunun ise sevgi olduğunu kaydetti.


Özellikle çocuklara küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisinin aşılanması gerektiğine vurgu yapan Savcı Kaya, eğitim sisteminde de hayvan sevgisine yer verilmesi gerektiğini aktardı. Evinde 2 kedi besleyen ve sokak hayvanlarına her fırsatta yardımcı olduğunu dile getiren Savcı Kaya, “Hayvan hakları baz alan 5199 sayılı kanun değiştirilmeli. Hayvanlara işkence eden şiddet uygulayanlar hafif cezalarla değil caydırıcı nitelikteki cezalarla cezalandırılmalı. Hapis cezası getirilmeli ve bu cezalar ertelenmeden para cezasına dönüştürülmeden uygulanmalı. Peygamber efendimizin bile defalarca savunduğu hayvan haklarına sahip çıkmalıyız. Nuh’un Gemisi’nde de her hayvandan almışlarken bizimle aynı dünyada eşit şartlarda yaşama hakkı olan hayvanlara şiddet uygulamanın mantıklı bir açıklaması yok. Hayvanlara şiddetin kalıcı olarak önlenmesinin tek yolu küçük yaşlarda çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılayabilmek. Her şeyin çözümü sevgi ve sevgi okullarda ders olarak okutulmalı. Çocuklara sevgi ana başlığı altında insan sevgisi, doğa sevgisi ve hayvan sevgisi öğretilmeli” ifadelerini kullandı.




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