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18 Eylül 2017 17:22

Hayvanseverlerden Gemlik Belediyesi’ne teşekkür

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sokak hayvanları sahipsiz değil.

Hayvanseverlerden Gemlik Belediyesi’ne teşekkür

18 Eylül 2017 17:22


Hayvanseverler, Gemlik Belediyesi Hayvan Barınağı’nı ziyaret ederek, sokak hayvanları için yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hayvan koruma görevlisi Hülya Özarslanoğlu, “Gemlik, sokak hayvanlarının en rahat yaşadığı, aç, susuz kalmadığı, gerekli bakımlarının yapıldığı sayılı ilçelerden biridir. İlçemizde çok sayıda hayvansever can dostlarının beslenmelerine yardımcı oluyor. Esnafımız uygun yerlere su kapları yerleştiriyor. İskele meydanında martılar, kumrular rahatça dolaşıyor, onlar için konulmuş su kaplarından sularını içiyor, insanların verdiği yemlerle besleniyor. İlçemizin bu hale gelmesinde hayvanseverlerin emekleri kadar Gemlik Belediyesi’nin de kanunların uygulanmasında titiz davranmasının rolü bulunuyor. Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile hayvanseverlerin iş birliği hayvanların hayatlarını kolaylaştırıyor” dedi.


Hülya Özarslanoğlu, hayvanseverler olarak belediyenin yaptığı birçok çalışma ve hizmet adına teşekkürü bir borç bildiklerini ifade etti.




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