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14 Ağustos 2018 17:11

Hayvanseverlere kedi ve köpekler için kap ve mama dağıtıldı

Bursa’nın Karacabey Belediyesi, sokak köpekleri ve kedileri için hayvanseverlere kap ve mama dağıttı.

Hayvanseverlere kedi ve köpekler için kap ve mama dağıtıldı

14 Ağustos 2018 17:11


Karacabey Belediyesi’nin önüne kurulan tezgâhta hayvanseverlere su ve mama kabı, kedi ve köpek maması dağıtıldı. Belediye Başkanı Ali Özkan, göreve geldikleri günden bu yana hayvan severlere ciddi anlamda destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Özkan, “Karacabey Belediyesi olarak hayvanseverlerle birlikte çalıştık. Hayvanlar açısından önemli bir bölgede bulunuyoruz. Havaların çok sıcak olmasından dolayı kendilerini ifade edemeyen canlıların mağdur olmaması adına ilçemizde böyle bir faaliyet yaptık. İsteyen hayvanseverlere su kabı, mama kabı, kedi ve köpek maması dağıtıyoruz. Esnaflarımızı ziyaret ederek onlara da bu kap ve mamalardan veriyoruz. Hassasiyet gösteren bütün hayvanseverlere ve Karacabeyli hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.




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