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14 Temmuz 2018 14:17

Haziranda Yenişehir’den 20 bin kişi uçtu

Bursa’nın dünyaya açılan kapısı olan Yenişehir Havaalanı’ndan geçen ay 20 bin insan uçtu.

Haziranda Yenişehir’den 20 bin kişi uçtu

14 Temmuz 2018 14:17


DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı Haziran ayı havalimanı istatistikleri açıklandı. Haziran ayında Yenişehir Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 19 bin 818, dış hat yolcu trafiği ise 885 oldu. Haziran ayında iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 531 oldu. Dış hatlar uçak trafiği bir önceki senenin aynı ayına nazaran yüzde 10 artışla 23 olurken, toplam uçak trafiği 554’e ulaştı. Haziran ayında Bursa yük trafiği ise 200 ton olarak gerçekleşti.


Havaalanı yetkilileri, her yıl hava ve kargo trafiğinin arttığına dikkat çekti.




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