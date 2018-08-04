Hazırlık maçı: Bursaspor: 0 - Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in ilk haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, hazırlık maçında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Ankaragücü ile karşılaştı. Dostluk rüzgarlarının estiği mücadeleye Bursaspor, Harun Tekin, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Ekong, Aziz Eraltay, Badji, Aytaç Kara, Lima, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Kubilay Kanatsızkuş ilk 11’i ile başladı. Konuk takım Ankaragücü’nde ise Teknik Direktör İsmail Kartal, Hopf, Pinto, Kone, Yalçın Ayhan, Erdem Özgenç, Mokhtar, Faty, Arif Morkaya, Bifouma, İlhan Parlak ve El Kabir ilk 11’ini sahaya sürdü.

Mücadele Ankaragücü’nün 2-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken, Başkent ekibinin gollerini 14. dakikada Younnes Mokhtar, 21. dakikada İlhan Parlak kaydetti.

Tribünler Batalla’yı unutmadı

Geçen sezon yeşil-beyazlı takıma veda ederek ülkesine giden Bursaspor’un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla, maç öncesi unutulmadı. Bursasporlu taraftarlar, karşılaşma öncesi Pablo Martin Batalla tezahüratları ile stadyumu inletti.

“Harun Tekin’i satmayın”

Yeşil-beyazlı taraftarlar, adı bir süredir Beşiktaş ile anılan milli eldiven Harun Tekin’in satılmaması yönünde yönetime çağrı yaptı. Taraftarlar, deneyimli kaleciye destek tezahüratlarında bulunurken, Harun da alkışla karşılık verdi.

Dostluk rüzgarı esti

Ankara’dan gelen Ankaragücü taraftarları ile Bursasporlu taraftarlar mücadeleyi birlikte izledi. Her iki takıma da sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, dostluk görüntüleri sergiledi.

Yeni transferler ilk kez taraftarın önünde

Yeşil-beyazlı takımın yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Badji, Aytaç Kara ve Lima, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda ilk maçlarına çıktı. Yeni transferlerden Atanasov ise maç kadrosunda yer almadı.

Titi tribünde

Göztepe ile prensip anlaşmasına varan Bursaspor’un Brezilyalı stoperi Titi, mücadeleyi tribünden takip etti. Antrenmanlara katılmayan ancak henüz transferi için her iki kulübün de resmi açıklamayı yapmadığı tecrübeli oyuncunun durumunun birkaç gün içerisinde netlik kazanacağı belirtildi.

Yönetime transfer tepkisi

Bursasporlu taraftarlar, Ankaragücü’nün 2-0 öne geçmesinin ardından Başkan Ali Ay ve yönetime tepki gösterdi. ‘Ali Ay bu takım senin eserin’, ‘Ali Ay uyuma transfer yapsana’ tezahüratlarında bulunan taraftarlar, yeşil-beyazlı oyuncuları da zaman zaman ıslıkla protesto etti.