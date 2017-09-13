Hedefi 12’den vurdu

Kocaeli İzmit Atış Poligonu ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’nde 9-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Zafer Kupası Double Trap Yarışları’na İstanbul, Çorum, Samsun gibi şehirlerden toplam 32 sporcu katıldı. Büyük bir çekişmeye sahne olan yarışlarda, Kastamonu adına mücadele eden Hasan Yiğit Mutlu ile 92 puanla seriyi tamamlayan Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu Bora Anbarcılar, baraj atışlarına kaldı. Baraj atışları sonunda rakibini mağlup eden Bora Anbarcılar, Zafer Kupası’nda altın madalyanın sahibi oldu.

Belediyespor Atıcılık Takımı Başantrenörü Armağan Çağlayan, “2017 yılı içerisinde sporcumuz Bora Anbarcılar iki ikincilik, bir de birincilik elde etti. Bora, gelecek için ümit vaat eden bir sporcumuz. Burada aldığı başarı bizler için büyük mutluluk oldu’’ dedi.