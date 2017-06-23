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23 Haziran 2017 10:39

Helikopterli uyuşturucu operasyonunda 19 kişi tutuklandı

Bursa’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Helikopterli uyuşturucu operasyonunda 19 kişi tutuklandı

23 Haziran 2017 10:39


Alınan bilgiye göre, Bursa genelinde 16 noktada Uyuşturucuyla Mücadele, Asayiş, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği Osmangazi ve Yıldırım ilçelerindeki 50 ikametteki operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Özel harekat ekipleri evlerin kapılarını kırarak içeri girebildi.


Narkotik köpeği Alfa’nın da yer aldığı operasyonda polis helikopteri operasyonu havadan takip ederek kayıt aldı. Gözaltına alınan 60 kişiden 34’ü adli para cezasını çarptırılarak serbest bırakıldı. Adliyeye s evk edilen diğer kişilerden 19’u "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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