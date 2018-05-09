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09 Mayıs 2018 14:19

HEM kursiyerlerinden yıl sonu sergisi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

HEM kursiyerlerinden yıl sonu sergisi

09 Mayıs 2018 14:19


Belediye Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Sitesi’ndeki törende Suriyeli öğrencilerden oluşan folklor ekibi gösteri sundu. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Güzel, 2017 yılında toplam 174 ayrı kursta 5.547 kursiyerin eğitim gördüğünü belirterek, “Bu kurslarımız içinde işaret dili, servis şoförlüğü, ilk yardım, kalorifer ateşçiliği gibi değişik kurslarımız da var. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı okuma yazma kursumuza da bugüne kadar 347 vatandaşımız katıldı. Yenişehir’de okuma yazma bilmeyen kimse kalmaya kadar bu kurslarımızı sürdüreceğiz” dedi.


Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi. Daha sonra sergi açıldı. Sergide çok sayıda kursiyerin el emeği ve göz nuru teşhir ediliyor.




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