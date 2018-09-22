Hem meslek öğreniyor, hem para kazanıyorlar

Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlediği Meslek Edinme Kursları (OSMEK) fark oluşturmaya devam ediyor. Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği OSMEK çatısı altında yeni bir proje daha hayata geçirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ile ortak yürütülen iş karşılığı ücret projesini başarıyla uygulayan OSMEK, her yaştan insana hem meslek öğretiyor, hem de aile ekonomisine katkı sağlamalarına vesile oluyor. Proje 3 dönem halinde gerçekleştiriliyor ve her dönem yaklaşık 3 ay sürüyor. Kurs döneminde kursiyerlere İŞKUR tarafından aylık bin TL ücret ödeniyor. Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzmanlar eşliğinde eğitim gören 25 kursiyer, sabun imali ve ahşap boyamanın inceliklerini öğrenerek meslek sahibi oluyor. 320 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere dönem sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilirken, kursiyerler eğitim dönemi boyunca yaptıkları çalışmaları sergileme imkânı da bulacak.

Eğitim konusunda hassas olduklarına dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ‘‘OSMEK çatısı altında birçok farklı branşta eğitimler düzenlerken, yeni ve farklı projelere de yer veriyoruz. Hemşehrilerimiz burada meslek öğrenmenin yanı sıra sosyalleşme imkânı buluyor, aile ekonomisine de katkı sağlıyorlar. Kursiyerlerimiz eğitim görürken, çocukları da çocuk gelişim uzmanları eşliğinde vakit geçiriyorlar'' diye konuştu.

Projenin 18 Aralık'a kadar devam edeceğini söyleyen Başkan Dündar ‘‘Zamanını daha iyi kullanmak ve meslekî beceri kazanmak isteyen tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz'' dedi.